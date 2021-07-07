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В Киеве произошла стрельба. По городу введена спецоперация

7 июля 2021 11:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

ЧП произошло на Голосеевском проспекте. По неподтвержденным данным, есть пострадавшие

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

Фото: Владислав Гарнаев, "Сегодня"

В Киеве на Голосеевском проспекте произошла стрельба. По городу введена спецоперация "Гром".

Как сообщили в Telegram-канале Киев.Оперативный, в результате стрельбы пострадали двое правоохранителей. Эту информацию в полиции пока не подтверждают.

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На месте перестрелки сейчас 7 нарядов полиции. Все огорожено. Пострадавших правоохранителей госпитализированы.

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По предварительной информации, сам стрелок застрелился. Информация уточняется.

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Ранее мы сообщали, что ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб один человек.

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Также напомним, в Харькове средь бела дня подстрелили мужчину. Пострадавшего срочно госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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