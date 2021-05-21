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В Киеве произошла стрельба: пострадал мужчина (фото)

21 мая, 09:57

Александр Марущак , Татьяна Очеретяная

В столице мужчины начали ссориться с прохожим, у которого оказался целый арсенал оружия – он начал стрельбу

Стрельба в Святошинском районе. Фото

Стрельба в Святошинском районе. Фото / Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба, один мужчина получил ранение.

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Об этом сайт "Сегодня".

Инцидент случился на возле супермаркета на улице Верховинная. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киева, произошел конфликт компании отдыхающих с прохожим.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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Оказалось, что у прохожего был с собой целый арсенал оружия: два травматические, одно боевое, а также ножи. Ссора переросла в драку и стрельбу.

"Ранение в ногу получи мужчина из компании отдыхающих. В него стреляли из травмата. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента",- рассказали нам в полиции Святошинского района.

Правоохранители не смогли подтвердить, был ли мужчина военнослужащим.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Мужчину уже задержали, на месте работают криминалисты.

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/ Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, в Кирилловке Запорожской области произошла стрельба. В результате двое мужчин получили ранения.

Кроме того, в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.

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