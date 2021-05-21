В Киеве произошла стрельба: пострадал мужчина (фото)

Стрельба в Святошинском районе. Фото / Фото: dtp.kiev.ua
В Киеве в Святошинском районе произошла стрельба, один мужчина получил ранение.
Об этом сайт "Сегодня".
Инцидент случился на возле супермаркета на улице Верховинная. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киева, произошел конфликт компании отдыхающих с прохожим.
/ Фото: dtp.kiev.ua
Оказалось, что у прохожего был с собой целый арсенал оружия: два травматические, одно боевое, а также ножи. Ссора переросла в драку и стрельбу.
"Ранение в ногу получи мужчина из компании отдыхающих. В него стреляли из травмата. На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента",- рассказали нам в полиции Святошинского района.
Правоохранители не смогли подтвердить, был ли мужчина военнослужащим.
/ Фото: dtp.kiev.ua
Мужчину уже задержали, на месте работают криминалисты.
/ Фото: dtp.kiev.ua
Напомним, в Кирилловке Запорожской области произошла стрельба. В результате двое мужчин получили ранения.
Кроме того, в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.