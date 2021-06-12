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В Киеве произошло ДТП с опрокидыванием – фото

12 июня 2021 9:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Утром в субботу, 12 июня, в столице произошла авария – патрульные предупреждают об затрудненном движении на дороге

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие на Брест-Литовском шоссе. Легковушка перевернулась на крышу.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции столицы, движение в направлении станции метро "Житомирская" затруднено.

Есть ли пострадавшие или погибшие, пока не сообщается.

Автомобиль перевернулся посреди трассы. Фото: dtp.kiev.ua

Автомобиль перевернулся посреди трассы. Фото: dtp.kiev.ua

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Ранее мы сообщали, что в Киеве легковушка протаранила маршрутку, есть пострадавшие. В маршрутке №701 (Бровары – автостанция "Дарница") было 12 человек.

Также напомним, в Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса – есть пострадавшие. Из-за столкновения коммунального и междугородного автобуса образовалась пробка.

Кроме того, под Киевом грузовик въехал в ТРЦ – у водителя не было прав.

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