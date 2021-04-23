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В Киеве произошло ДТП со служебным авто МВД (фото)

23 апреля, 21:06

Виктория Барановская Виктория Барановская

На Кловском спуске автомобиль МВД столкнулся с легковушкой, которая ехала по встречной полосе

В Киеве на Кловском спуске произошло ДТП – полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На Кловском спуске водитель за рулем служебного авто МВД Украины ВАЗ разворачивался через двойную сплошную и столкнулся с Toyota Land Cruiser

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В результате аварии пострадал полицейский, который сидел с левой стороны. Его с трудом вытащили из авто. На место вызвали медиков, которые госпитализировали потерпевшего с травмой ноги.

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Ранее мы писали, что в центре Харькова на улице Сумской произошло еще одно жуткое ДТП – 23-летняя водитель кабриолета сбила группу пешеходов на тротуаре.

Также напомним, в Одессе столкнулись три автомобиля.

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Киев авария ДТП полицейские
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