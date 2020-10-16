В Киеве произошло масштабное ДТП: машина загорелась (фото)

В Киеве в пятницу, 16 октября, на улице Борщаговская рядом с Индустриальным мостом произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
По предварительной информации, водитель "Део ланос" на большой скорости протаранил два автомобиля, а затем перевернулся. Машина сразу загорелась.
Прохожие и водители сначала вытащили двух людей из горящего автомобиля. После пытались потушить самостоятельно, но не получилось.
На место ЧП прибыли пожарные и потушили горящую машину. Двоих пострадавших из горящего автомобиля забрали в больницу. По словам очевидцев, они получили незначительные травмы и были в сознании.
На месте работает полиция, они выясняют обстоятельства ДТП. Одна из версий предыдущих что водитель "Дэу Ланоса" потерял сознание.
Ранее мы писали, что в Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась аварией.
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