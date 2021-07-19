Вылетел на встречную полосу. Под Киевом произошло крупное ДТП (фото)

Авария произошла на Старообуховском шоссе – правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали медики / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 19 июля, в Киеве на Старообуховском шоссе произошла серьезная авария, в которой пострадал мужчина.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Предварительно известно, что в аварии серьезно пострадал человек. Его в тяжелом состоянии госпитализировали медики.

Фото: "Сегодня"

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На место прибыли правоохранители, они выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: "Сегодня"

По данным полиции предварительно установлено, что водитель Chevrolet выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat Doblò.

"В результате ДТП водителя Fiat – 1967 года рождения госпитализировали в больницу. У него травма руки и другие повреждения – ссадины и ушибы тела", – рассказали нам в полиции Голосеевского района.

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На месте правоохранители устанавливают механизм ДТП и причины аварии. В сторону Обухова затруднено движение трансопрта – образовалась пробка.

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Фото: "Сегодня"

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области в ДТП погиб патрульный полицейский Дмитрий Сапога. Он заступил на дежурство на отрезок автодороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Напомним, в Киевской области в ДТП погиб 24-летний патрульный Борисполя, рядовой полиции Владислав Кирий.

Кроме того, в Харькове на проспекте Гагарина в ДТП погиб 39-летний майор полиции Константин Белов.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности