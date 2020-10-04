В Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутки (фото, видео)

Сегодня в Киеве, 4 октября, на проспекте Свободы произошла смертельная авария.

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Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

По словам очевидцев, люди переходили дорогу на зеленый свет. Однако водитель маршрутного такси №465 по непонятным причинам не смог остановиться. В результате автобус сбил троих человек.

"Одна женщина осталась под автобусом, и скорая, которая приехала на место, констатировала факт смерти", – пишут в Telegram.

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Еще двоих пострадавших госпитализировали.

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Как стало известно позже, у водителя маршрутки отказали тормоза. На место выехала следственно-оперативная группа.

Напомним, недавно в Киеве водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, влетел на скорости в рекламный щит.

Смотрите видео ДТП в Киеве:

Видео: Kievmap

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