В Киеве произошло смертельное ДТП с участием маршрутки (фото, видео)

Сегодня в Киеве, 4 октября, на проспекте Свободы произошла смертельная авария.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
По словам очевидцев, люди переходили дорогу на зеленый свет. Однако водитель маршрутного такси №465 по непонятным причинам не смог остановиться. В результате автобус сбил троих человек.
"Одна женщина осталась под автобусом, и скорая, которая приехала на место, констатировала факт смерти", – пишут в Telegram.
Еще двоих пострадавших госпитализировали.
Как стало известно позже, у водителя маршрутки отказали тормоза. На место выехала следственно-оперативная группа.
Напомним, недавно в Киеве водитель, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, влетел на скорости в рекламный щит.
Смотрите видео ДТП в Киеве:
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