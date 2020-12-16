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В Киеве пропал ребенок: приметы (фото)

16 декабря, 15:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении звоните в полицию

В Киеве разыскивают несовершеннолетнюю девушку, которая пропала несколько дней назад.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

"Несовершеннолетняя Виктория Штапира, 2004 года рождения, ушла из дома 11 декабря и до настоящего времени не вернулась", – говорится в сообщении.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 160 см, среднего телосложения, волосы длинные, темно-русого цвета.

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Одета была в темно-зеленую куртку, с воротником из лисьего меха, черные замшевые ботинки, рубашку красную в черную клеточку.

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При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней, просим звонить по номеру "102".

Ранее мы писали, что в Киевской области пропала мать с двумя детьми.

Напомним, в Киеве разыскивали мать с ребенком- молодая женщина вынуждена была уйти из дома с ребенком, не выдержав гнета родной матери, которая грозилась лишить ее сына.

Смотрите видео – в Строгановке пропал ребенок:

Видео: facebook.com/crimeansolidarity
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Киев пропавшие пропала пропал человек

Источник: Сегодня

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