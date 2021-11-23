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В Киеве пропал ребенок: приметы (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 ноября, 11:35
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Вчера ночью парень ушел из дома и до сих пор не вернулся
В столице ищут пропавшего мальчика
В столице ищут пропавшего мальчика / Фото: Коллаж: Сегодня

В Соломенском районе Киева пропал ребенок. Полицейские ищут 9-летнего мальчика.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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"Драмарецкий Лев Сергеевич, 2012 года рождения, который 22.11.2021, около 23:30, ушел из дома и в настоящее время его местонахождение не установлено", – говорится в сообщении.

Ребенок не вернулся домой
Ребенок не вернулся домой / Фото: Киев Оперативный

Приметы

  • Ребенку на вид 9-10 лет,
  • рост 125-130 см,
  • среднего телосложения,
  • он был одет: куртка тепла синего цвета с элементами фигур (ромбы, полосы, квадраты), темно-синие брюки с красными вставками, красная шапка, кроссовки темно-серо-синего цвета, при себе имел красный рюкзак.

Если у вас есть какая-то информация по поводу ребенка, копы просят сообщить по телефону: 063-542-82-42 или 102.

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