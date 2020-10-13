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В Киеве пропала 13-летняя девочка: приметы

13 октября, 14:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Она ушла из дома вчера на занятия с репетитором

Вчера вечером, 12 октября, в Киеве пропала 13-летняя девочка – она пошла на дополнительные занятия и не вернулась.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Так, сейчас ее местонахождение неизвестно. В полицию обратилась киевлянка с заявлением об исчезновении дочери – Николь Красной. Девочка ушла вчера около пяти часов из дома на улице Ревуцкого к репетитору и до настоящего времени не вернулась. У нее был при себе мобильный телефон, который сейчас выключен.

Приметы:

  • на вид 13-14 лет,
  • рост 160-165 см,
  • худого телосложения,
  • волосы светло-русые длинные,
  • глаза серые.
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Девочка была одета в черную куртку, кофту серого цвета, черные брюки, черные кроссовки. Имела при себе черный пакет с тетрадями по английскому языку. На девочке была серебряная цепочка с кулоном в виде половины сердца.

Полиция обращается к гражданам, кто обладает информацией о местонахождении девочки сообщить в полицию по телефонам: (063) 064 08 44 или 102.

Ранее мы писали о том, что в Киеве пропала 10-летняя девочка – ее искали всю ночь.

Напомним, в Киеве разыскивали мать с ребенком - молодая женщина вынуждена была уйти из дома с ребенком, не выдержав гнета родной матери, которая грозилась лишить ее сына.

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Смотрите сюжет – в Одесской области искали 11-летнюю девочку:

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Киев пропала Полиция Киева пропавшие дети

Источник: Сегодня

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