В Киеве пропала 13-летняя девочка: приметы

Вчера вечером, 12 октября, в Киеве пропала 13-летняя девочка – она пошла на дополнительные занятия и не вернулась.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
Так, сейчас ее местонахождение неизвестно. В полицию обратилась киевлянка с заявлением об исчезновении дочери – Николь Красной. Девочка ушла вчера около пяти часов из дома на улице Ревуцкого к репетитору и до настоящего времени не вернулась. У нее был при себе мобильный телефон, который сейчас выключен.
Приметы:
- на вид 13-14 лет,
- рост 160-165 см,
- худого телосложения,
- волосы светло-русые длинные,
- глаза серые.
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Девочка была одета в черную куртку, кофту серого цвета, черные брюки, черные кроссовки. Имела при себе черный пакет с тетрадями по английскому языку. На девочке была серебряная цепочка с кулоном в виде половины сердца.
Полиция обращается к гражданам, кто обладает информацией о местонахождении девочки сообщить в полицию по телефонам: (063) 064 08 44 или 102.
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