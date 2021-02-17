В Киеве пропала 16-летняя девушка: приметы

Девушка ушла из приюта еще в начале декабря

В Киеве пропала 16-летняя девушка.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Facebook.

Девушка в начале декабря ушла из приюта.

"В декабре в Деснянское управление полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении Кондик Терезы Васильевны, 12.04.2004 года рождения, которая ушла из приюта и не вернулась", – говорится в сообщении.

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Правоохранители начали уголовное производство и проводят поиски пропавшей.

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Приметы:

на вид 16 лет,

рост 168-170 см,

среднего телосложения,

волосы русые, средней длины,

карие глаза.

Девушка была одета в черную куртку, черные брюки, кроссовки с зелеными вставками и темную шапку. Всех, кто обладает какой-либо информацией просят звонить по телефонам: 044-515-87-83, 067-650-69-22 или 102.

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