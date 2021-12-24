В Киеве пропала молодая девушка: на нее записан бизнес (фото)

Информацию о местонахождении девушки можно сообщить по телефонам: (063)-542-82-42, (096)-762-74-99 или 102

В столице разыскивают пропавшую девушку / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция Киева разыскивает молодую девушку Неонилу Бенцу 1995 года рождения, которая покинула место проживания 21 января и до сих пор не выходит на связь.

Как пояснили "Сегодня" в полиции Соломенского района, заявление о пропаже девушки написали ее родственники.

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"На этом основании мы подали ее в розыск. Она не разыскивается из-за подозрения или совершения какого-нибудь преступления. Также речь не идет о похищении. Ее розыск осуществляется по заявлению родственников, которые обратились с заявлением в полицию", – пояснили нам в полиции Киева.

Девушку еще не нашли, ее розыск продолжается.

Есть ли связь с бизнесом

Есть информация, что на пропавшую зарегистрирован бизнес. В системе YouControl видно, что девушка имеет отношение к ТОВ "ОК "Гера", а также ТОВ "Срібна земля".

На пропавшую девушку зарегистрировано несколько фирм

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Однако в полиции говорят, что у них нет таких данных.

Приметы:

На вид девушке 24-25 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы русые, длинные, прямые, глаза зеленые.

Была одета: черная куртка, при себе у нее была черная сумка. Вероятно, на голове одета повязка бежевого цвета (типа индийской чалмы).

Девушка ушли из дома и пропала / Фото: dtp.kiev.ua

Любую информацию о местонахождении Неонилы – просят сообщать по телефонам: (063)-542-82-42, (096)-762-74-99 или 102.

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