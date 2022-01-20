В Киеве прорыв трубы снова разорвал асфальт (фото)

Дыру заметили в Соломенском районе, аварию ликвидируют специалисты

Коммунальщики устраняют просадку покрытия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве провалился асфальт прямо посреди дороги на Героев Севастополя, 33. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", произошла авария на сетях "Киевводоканала".

Как видно на фото, участок сейчас огорожен.

Реклама

В Соломенском районе из-за аварии провалился асфальт / Фото: Киев Сейчас

"Из-за этого произошло подмывание и просадка покрытия. В настоящее время аварийная бригада "Киевводоканала" работает на месте", – рассказали нам в КК "Киевавтодор".

Что делать, если прорвало воду

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");

позвонить по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

Раньше мы писали: