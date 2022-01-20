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В Киеве прорыв трубы снова разорвал асфальт (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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20 января, 14:02
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Дыру заметили в Соломенском районе, аварию ликвидируют специалисты
Коммунальщики устраняют просадку покрытия
Коммунальщики устраняют просадку покрытия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве провалился асфальт прямо посреди дороги на Героев Севастополя, 33. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", произошла авария на сетях "Киевводоканала".

Как видно на фото, участок сейчас огорожен.

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В Соломенском районе из-за аварии провалился асфальт
В Соломенском районе из-за аварии провалился асфальт / Фото: Киев Сейчас

"Из-за этого произошло подмывание и просадка покрытия. В настоящее время аварийная бригада "Киевводоканала" работает на месте", – рассказали нам в КК "Киевавтодор".

Что делать, если прорвало воду

В случае аварии или засорения канализации необходимо обратиться в "Киевводоканал". Как это можно сделать:

  • оформить обращение на сайте (кнопка "Задать вопрос");
  • позвонить по аварийной горячей линии по номеру 15-81 или (044) 200-73-01.

Раньше мы писали:

  • В Киеве 14 октября, прорвало водопровод на улице Юрия Литвинского, 65. В результате мутная жидкость заполнила проезжую часть, с десяток авто по колеса оказались в грязи.
  • В Киеве 29 октября на улице Скляренко произошел прорыв теплотрассы. Очевидцы зафиксировали ЧП на камеру.

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