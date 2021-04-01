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В Киеве провалился асфальт под грузовиком (фото)

1 апреля, 16:32

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Сейчас движение на этой улице заблокировано

В Киеве на перекрестке улиц Алексы Тихого и полковника Шутова провалился асфальт под грузовиком.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

"Движение затруднено", – говорится в сообщении.

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В коммунальной корпорации "Киевавтодор" рассказали "Сегодня", что на место выехали сотрудники Соломенского дорожно-эксплуатационного управления для выяснения обстоятельств ЧП.

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На фото видно, что грузовик перекрыл движение.

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Ранее мы писали, что в Киеве провалился асфальт прямо на проезжей части.

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Киев грузовик Яма асфальт патрульная полиция

Источник: Сегодня

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