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В Киеве пьяный харьковчанин напал на пассажиров рейсового автобуса с ножом

21 октября, 11:28

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ему грозит от трех до семи лет тюрьмы

Киевская полиция задержала харьковчанина, который ножом ранил пассажиров рейсового автобуса. В полицию обратился водитель, который направлялся из столицы в Харьков.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

Так, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и агрессивно себя вел. После замечаний пассажиров начал потасовку и ранил несколько человек ножом.

"Человек, который сидел рядом с ним, хотел успокоить. На это злоумышленник достал нож и начал провоцировать оппонента на драку. Во время потасовки фигурант нанес 34-летнему потерпевшему резаную рану руки, а когда бросился наутек, то поранил палец на руке еще и женщине", – рассказал начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Артем Баранов.

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Харьковчанина поймали неподалеку от места преступления. Он ранее не привлекался к уголовной ответственности. Изъяли нож со следами, похожими на кровь, который он выбросил.

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За содеянное мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в столичной больнице №17 пациент напал на врача. У доктора – сотрясение, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья.

Напомним, под Одессой злоумышленники напали на дальнобойщика-иностранца и сожгли его грузовик.

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Смотрите сюжет – мужчина напал на девушку с ножом около вокзала:

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Киев Харьков полиция автобусы

Источник: Сегодня

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