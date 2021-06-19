В Киеве пьяный мужчина из ревности убил своего знакомого

За совершенное убийство злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы – он выстрелил в мужчину из ружья

Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 19 июня, в Киеве мужчина из ревности застрелил из ружья своего знакомого, который пришел к нему в гости. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Предварительно известно, что накануне компания принимала алкогольные напитки. В какой-то момент между мужчинами вспыхнул конфликт в ходе которого один из них выстрелил из ружья в оппонента. 48-летний потерпевший скончался на месте. Преступление произошло на улице Марины Цветаевой.

"Сегодня утром в полицию Киева от женщины поступило сообщение о том, что после конфликта на почве ревности ее муж выстрелил в знакомого. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и врачей", – говорится в сообщении.

Правоохранители за считанные минуты задержали злоумышленника недалеко от места совершения преступления. В преступлении подозревают уроженца Луганска, 1977 года рождения. У него изъяли оружие и направили на экспертизу.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что на Ровенском Полесье едва удалось избежать тройного убийства, совершенного в пьяном угаре из-за ревности. Так, в райцентре Березное 36-летняя местная жительница с 46-летним гражданским мужем отмечали 15-летие сына женщины в доме знакомых.