В Киеве пьяный мужчина напал с ножом на врача "скорой", который приехал на вызов

Во время конфликта с сыном мать 47-летнего киевлянина вызвала медиков – ему это не понравилось и он ранил врача

Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 30 июня, в Киеве задержали мужчину, который ножом ударил врача за то, что он приехал на вызов.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как рассказала следователь Днепровского управления полиции Алена Голенко, в квартире между матерью и пьяным сыном возник конфликт, в ходе которого женщина вызвала скорую помощь.

"Фигурант, увидев врачей, подошел к одному из медицинских работников и ударил ножом мужчину в живот, а после совершенного скрылся с места происшествия. Пострадавшему медики оказали неотложную помощь и госпитализировали в больницу. Работники сектора криминальной полиции задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украина. Задержанным оказался 47-летний ранее не судимый киевлянин", – рассказала Голенко.

Работника скорой помощи ранили на улице Генерала Жмаченко. По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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