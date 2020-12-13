В Киеве пьяный виновник ДТП открыл стрельбу по свидетелям (видео)

В Киеве вечером в субботу, 12 декабря, на проспекте Леся Курбаса автомобиль Volkswagen на огромной скорости влетел в припаркованную "Газель", в результате чего пострадала женщина.

Реклама

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

После столкновения из Volkswagen вышел мужчина с признаками сильного опьянения и начал убегать.

Его пытались задержать свидетели происшествия, но через несколько метров виновник ДТП начал в них стрелять, и они вынуждены были прекратить преследование.





В тренде В Киеве скоро стартует официальная продажа новогодних елок: дата и адреса

Реклама

По данным издания, в момент ДТП в "Газеле", кроме водителя, находилась женщина с ребенком, которая была травмирована.

Стрелка – виновника ДТП сейчас разыскивает полиция.

Напомним, в Киеве в районе станции метро "Голосеевская" фура насмерть сбила 50-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель даже не заметил мужчину и протянул его около 100 метров по дороге.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама