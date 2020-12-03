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В Киеве пьяный водитель BMW устроил гонки по городу (видео)

3 декабря, 14:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На водителя патрульные составили админпротокол

Вчера ночью в Киеве остановили водителя иномарки с алкогольным опьянением.

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Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram.

Cразу несколько граждан обратились в полицию с сообщением о том, что водитель BMW совершает опасные маневры и подвергает опасности других. В полицию сообщили номерной знак автомобиля, а также, что автомобиль движется без резины на колесах.

"Патрульные остановили BMW на проспекте Победы. Автомобиль был существенно поврежден, а у 33-летнего водителя патрульные обнаружили явные признаки алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. На водителя патрульные составили админпротокол.

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Ранее мы писали, что в Одессе пьяный водитель укусил за руку одного полицейского и побил другого.

Напомним, на улице Драгоманова, на столичных Позняках, обстреляли автомобиль Mercedes. Злоумышленник оставил оружие у иномарки. Возможно, для того, чтобы "предупредить" владельца.

Смотрите видео – водитель такси разбил остановку в Киеве:

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Киев авто BMW Полиция Киева

Источник: Сегодня

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