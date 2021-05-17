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В Киеве пьяный водитель совершил ДТП с переворотом и попытался сбежать от копов (видео)

17 мая, 18:02

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он наехал на оборвавшуюся контактную сеть троллейбуса, а когда понял, что произошло – начал убегать

В Киеве пьяный мужчина устроил ДТП, его автомобиль наехал на оборвавшуюся контактную сеть троллейбуса и практически взлетел в воздух.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на Северном мосту, там Toyota перевернулась на бок, а пьяный водитель решил оперативно убежать с места аварии.

На видео, которое обнародовали в сети, видно, что водитель легковушки пытается уйти пешком, а за ним по пятам идут правоохранители. Вскоре полицейские догоняют мужчину и задерживают его.

Во время общения с правоохранителями водитель заявил, что за рулем была жена.

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В результате мужчина получил три штрафа – нарушение ПДД, приведшее к ДТП, пьяная езда за рулем и езда без водительского удостоверения.

Ранее мы сообщали, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате трактор перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она скончалась на месте.

Напомним, что в Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы столкнулись три автомобиля – грузовик влетел в легковушку и микроавтобус. В результате аварии погибли четыре человека.

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