В Киеве пьяный водитель совершил ДТП с переворотом и попытался сбежать от копов (видео)

Он наехал на оборвавшуюся контактную сеть троллейбуса, а когда понял, что произошло – начал убегать

В Киеве пьяный мужчина устроил ДТП, его автомобиль наехал на оборвавшуюся контактную сеть троллейбуса и практически взлетел в воздух.

Реклама

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла на Северном мосту, там Toyota перевернулась на бок, а пьяный водитель решил оперативно убежать с места аварии.

На видео, которое обнародовали в сети, видно, что водитель легковушки пытается уйти пешком, а за ним по пятам идут правоохранители. Вскоре полицейские догоняют мужчину и задерживают его.

Во время общения с правоохранителями водитель заявил, что за рулем была жена.

Реклама

В результате мужчина получил три штрафа – нарушение ПДД, приведшее к ДТП, пьяная езда за рулем и езда без водительского удостоверения.

Ранее мы сообщали, что на Буковине в селе Байраки водитель трактора не справился с управлением. В результате трактор перевернулся и придавил шестилетнюю девочку. Она скончалась на месте.

Напомним, что в Хмельницкой области на автодороге Житомир – Черновцы столкнулись три автомобиля – грузовик влетел в легковушку и микроавтобус. В результате аварии погибли четыре человека.