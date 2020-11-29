В Киеве пятеро мужчин ворвались в квартиру и захватили в заложники девушку (фото, видео)

На улице Дмитриевской, 35 в Киеве пятеро мужчин захватили в заложники девушку.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Неизвестные зашли в квартиру и удерживали девушку. Удалось вызвать помощь", – говорится в сообщении.

Преступников задержали правоохранители.

Фото: dtp.kiev.ua

На место событий выехала полиция Шевченковского района. Спецназ смог освободить заложницу. Преступников задержали правоохранители. Следователи остались для выяснения всех обстоятельств, а территорию под входом в здание охраняет полиция.

Фото: dtp.kiev.ua

Все обстоятельства выясняются.

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Ранее в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом.

Напомним, утром 21 июля в Луцке Максим Кривош, которого уже прозвали "луцким террористом", захватил в городе рейсовый автобус с 13 пассажирами. Полиция на протяжении дня вела переговоры с ним, подключился даже президент, после чего злоумышленник сам сдался.

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