В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности

Сотрудницу посольства США в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили прохожие на ул. Толбухина. Ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Устанавливают свидетелей и очевидцев, а также обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения", – говорится в сообщении.

Ее обнаружили в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина в Шевченковском районе столицы. Женщину в бессознательном состоянии госпитализировали в больничное учреждение, где она впоследствии скончалась. При осмотре вещей потерпевшей обнаружено удостоверение сотрудницы посольства США на ее имя.

Читайте также: Разбойное нападение на врача в Киеве: мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы

Реклама

К избиению женщины может быть причастен человек, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены). Продолжаются его поиски.

Собранные сведения зарегистрированы в Шевченковском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому событию будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация.

Крымского активиста Владимир Балуха жестоко избили в столичном Гидропарке.

пережитом нападении. Народный депутат Украины Антон Поляков рассказал о

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама