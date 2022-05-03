В Киеве распространяется тяжелая болезнь: симптомы

Власти предупреждают киевлян об опасности испорченных пищевых продуктов

В больницы Киева поступили пациенты с ботулизмом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве фиксируют случаи заболевания ботулизмом — об этом сообщила Киевская городская администрация.

В больнице находятся два пациента с этой тяжелой болезнью.

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Причиной заболевания чаще всего является употребление продуктов домашнего консервирования: мяса, рыбы, иногда овощей, а чаще продуктов, вяленых или копченых в домашних условиях.

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Среди первичных симптомов ботулизма: жажда, сухость слизистых, ощущение "комка" в горле. Впоследствии добавляется сильная головная боль, головокружение, бессонница, повышение температуры тела. Для успешного лечения крайне важно своевременное обращение к врачу.

В КГГА призвали киевлян соблюдать правила приготовления пищи, не употреблять ее испорченной и не покупать у сомнительных продавцов.

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Грешат на рыбу

"За последнюю неделю в Киеве зафиксированы два случая заболевания на ботулизм в тяжелой форме. Они не связаны между собой, но зафиксированы в Деснянском районе столицы. Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением рыбы, которую приготовили самостоятельно. Рыбу люди поймали на речке Десна", — рассказал сайту "Сегодня" главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.

По его словам, мужчину и женщину госпитализировали в больницу с тяжелой формой ботулизма.

"Заболела женщина 1957 года рождения. Мужчина – 1952 года рождения. Он употреблял рыбу вместе со своим сыном, но сын не заболел. А женщина ела приготовленную рыбу вместе с дочерью и невесткой — они не заболели. Медики борются за их жизнь", — добавляет Сергей Чумак.

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