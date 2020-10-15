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В Киеве расследуют антисемитские надписи у Офиса Президента Украины

15 октября, 09:40

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Хулиганам грозит лишение свободы на срок до трех лет

В Киеве в среду, 14 октября, возле здания Офиса Президента Украины неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Так, киевские правоохранители устанавливают лиц, которые причастны к антисемитским надписям у Офиса Президента Украины. По данному факту начато уголовное производство – это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

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Отметим, досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушения.

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Предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Ранее мы писали, что Израиль обвинил Украину в антисемитизме – Иерусалим продолжает возмущаться чествованием Степана Бандеры в Киеве и Львове.

Напомним, американский президент Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США.

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Киев полиция антисемитизм Офис президента

Источник: Сегодня

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