В Киеве расследуют антисемитские надписи у Офиса Президента Украины

В Киеве в среду, 14 октября, возле здания Офиса Президента Украины неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.
Так, киевские правоохранители устанавливают лиц, которые причастны к антисемитским надписям у Офиса Президента Украины. По данному факту начато уголовное производство – это нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
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Отметим, досудебное расследование продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к указанному правонарушения.
Предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее мы писали, что Израиль обвинил Украину в антисемитизме – Иерусалим продолжает возмущаться чествованием Степана Бандеры в Киеве и Львове.
Напомним, американский президент Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США.
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