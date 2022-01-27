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В Киеве расстреляли элитное авто. Мы узнали, есть ли жертвы (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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27 января, 19:09
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Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия
В столице расстреляли машину. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице расстреляли машину. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером в четверг, 27 января, в Киеве расстреляли автомобиль марки Lexus. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В полиции Киева нам подтвердили информацию о стрельбе по автомобилю Lexus на улице Каховской в Днепровском районе столицы.

"Водитель автомобиля услышал звуки, которые похожи на выстрелы. Также он заметил повреждения на своем автомобиле. По его данным, задето окно и колесо. Обошлось без пострадавших", – сообщили в полиции Киева.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Был ли кто-то еще в салоне автомобили, нам не смогли сказать, на данный момент информация уточняется.

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В Киеве расстреляли автомобиль. Фото: dtp.kiev.ua

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Под Киевом расстреляли авто с семьей: преступником оказался бывший военный

В Киевской области полиция задержала злоумышленника, который 12 октября 2021 года в камуфляже выстрелил в автомобиль с семьей и исчез. Это произошло на Софиевской Борщаговке. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Как рассказал Небитов, бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".

"40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок – арестован. Настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", – отметил начальник полиции.

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