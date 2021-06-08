В Киеве разбили могилу выдающегося ученого и правоведа. Что грозит вандалам

На кладбище в Киеве пытались украсть бюст профессора уголовного права – как задержали злоумышленников – подробности

Полиция поймала злоумышленников, которые в Киеве надругались над могилой выдающегося украинского ученого и правоведа Александра Кистяковского.

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Как рассказали "Сегодня" в полиции Киева, воров заметил охранник Байкового кладбища и вызвал на место полицию. Одного из грабителей удалось задержать на месте преступления, а его подельщика поймали участковые на территории района.

Дело открыли по факту надругательства над могилой. Фото: коллаж "Сегодня"

Мужчины 1988 и 1981 годов рождения. Оба проживают в Киевской области. Они сбросили бюст с постамента и повредили его. Латунь (вес бюста около 50 кг) планировали сдать в пункт приема металла.

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Отметим, что грабители разбили бюст среди белого дня. Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кладбищенским вандалам грозит ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Сотрудникам Байкового кладбища придется заниматься установкой бюста на место.

Справка. Александр Кистяковский – украинский ученый-криминалист, профессор уголовного права и деятель украинского национального возрождения. Трудился в Киевском университете св. Владимира на кафедре уголовного права и уголовного судопроизводства. Основной труд Кистяковского — "Элементарный учебник общего уголовного права". Известный ученый умер в 1885 году и был похоронен на Байковом кладбище.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Владимирской горке вандалы отбили голову мраморному орлу около памятника Данте. В мэрии подтверждают, что голову орлу отбивали четыре раза, но полиция так никого и не поймала.

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Также напомним, в Одессе вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО.

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