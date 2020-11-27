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В Киеве разоблачили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов (фото)

27 ноября, 16:34

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу

В Киеве разоблачили группу лиц, подозреваемых в хранении, изготовлении и сбыте боеприпасов в больших размерах, а также обустройстве мастерской для их переработки.

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Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Деятельность этой группы заключалась в скупке комплектующих устройств и ингредиентов для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию и в дальнейшем соответственно их реализации через различные каналы, включая теневой рынок оружия.

"На территории Шевченковского района столицы по месту жительства фигурантов провели обыск, а также по адресу вероятной мастерской по изготовлению и переделке оружия, расположенной в заброшенном цехе одного из заводов на территории Дарницкого района", – говорится в сообщении.

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Правоохранители изъяли около 60 картонных коробок, внутри которых находились упаковки с патронами к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пижконтейнером, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс. охотничьих патронов, пластиковые емкости со свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, похожими на метательное взрывчатое вещество, около 130 бутылок, наполненных металлической дробью и металлическими слоями, 12 пулелиек, 9 станков и другие вещественные доказательства.

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Сейчас два человека задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

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Ранее мы писали, что СБУ пресекла деятельность группировки, в которую входили правоохранители, и которая занималась незаконной оперативно-розыскной деятельностью, рейдерскими захватами, сбытом оружия и наркотиков.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Ивано-Франковске деятельности "ботофермы", которая в течение трех лет помогала создавать фейковые профили в соцсетях и мессенджерах.

Смотрите сюжет – в Киеве СБУ усилила мероприятия по безопасности:

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Киев прокуратура боеприпасы мастерская

Источник: Сегодня

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