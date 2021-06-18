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В Киеве ребенок упал с третьего этажа недостроя

18 июня 2021 13:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Его в срочном порядке госпитализировали медики в медучреждение

Спасатели достали ребенка из недостроя, который упал с третьего этажа. Фото: коллаж "Сегодня"

Спасатели достали ребенка из недостроя, который упал с третьего этажа. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на улице Юрия Ильенко, 42, в недостроенном здании Шевченковского района произошло ЧП. Упал ребенок и нуждался в помощи спасателей.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.

Спасатели выяснили, что в трехэтажном недостроенном здании, гуляли подростки и один из них упал с 3-этажа на 2-й.

"Пожарные с помощью бензореза срезали решетку, которой был заварен вход на второй этаж и с помощью медицинских носилок доставили мальчика 2007 года рождения медикам", – говорится в сообщении.

Подростка с диагнозом – ушиб спины и таза, госпитализировали в детскую больницу "Охматдет".

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