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В Киеве ректор института организовал схему нелегальной переправки иностранцев в ЕС

28 октября, 15:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчина занимался подделкой документов

Ректора одного из столичных частных высших учебных заведений задержала СБУ – он участвовал в создании незаконного транзитного трафика иностранцев в европейские страны.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, мужчина оформлял за деньги фиктивные приглашения на обучение для жителей некоторых стран Северной Африки, а также Центральной и Южной Азии. Для этого он подделывал документы о якобы получении "абитуриентами" среднего образования по местам их проживания за границей.

"По прибытии в Украину иностранцы планировали попасть в европейские страны вне установленных пунктов пропуска", – говорится в сообщении ведомства.

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Организатора схемы задержали, когда он получал взятку в размере более 3-х тысяч долларов за оформление фальшивых приглашений для 12 иностранцев.

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Ранее оперативники спецслужбы задокументировали получение фигурантом "аванса".

Сайт "Сегодня" писал, что в СБУ рассказали о наказанных коррупционерах – уволены 143 чиновника.

Напомним, в "Борисполе" обнаружили миллионные убытки – аэропорт их отрицает.

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Смотрите видео – СБУ разоблачила попытку вербовки чиновницы ОГА.

Видео: СБУ

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Киев СБУ ЕС ректор

Источник: Сегодня

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