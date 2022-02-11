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В Киеве с завода "Радар" украли оборудование для военных самолетов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 февраля, 19:19
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Сумма нанесенного ущерба на данное время не установлена
В столице обокрали завод
В столице обокрали завод / Фото: Коллаж: Сегодня

Неизвестные украли из одного из цехов АО Киевский завод "Радар" блоки радиоэлектронного оборудования, используемого в самолетах семейства "Су".

Об этом сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

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Инцидент произошел еще в ночь на 9 февраля, а злоумышленники "тщательно готовили кражу и совершили ее, несмотря на усиленные меры по технической защищенности".

"По данному факту зарегистрировано уголовное производство и проводится досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора", – говорится в сообщении.

Сумма нанесенного ущерба на данное время не установлена.

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Работников "Укрзализныци" поймали на краже

В Ровенской области работников филиала "Львовская железная дорога" АО "Укрзализныця" разоблачили на краже топлива.

Правоохранители выяснили, что группа работников утром и вечером откачивали с маневровых тепловозов топливо. Таким образом они присваивали и продавали от 15 до 30 тонн ежемесячно. Чтобы доказать вину подозреваемый, полицейские "закупили" 200 литров похищенного топлива.

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