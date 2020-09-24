В Киеве сгорели три автомобиля (видео)

В Дарницком районе Киева на парковке сгорели три автомобиля.

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Как сообщили в Telegram-канале "Киев оперативный", инцидент произошел ночью 24 сентября на улице Николая Хвылевого, 3. Все три машины выгорели полностью. Причина возгорания пока неизвестна.

Видео: Telegram-канал/Киев Оперативный

Ранее мы сообщали, что в Днепре на Донецком шоссе на ходу загорелся Nissan. Инцидент произошел 21 сентября. Водитель сразу же выскочил из машины и попытался потушить машину сам, но огонь только усилился.

На помощь бросились очевидцы пожара. Огонь удалось потушить до приезда бригады службы спасения. К счастью, никто не пострадал.

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Также напомним, в Николаевской области после ДТП загорелись грузовики. Один из водителей самостоятельно выбрался из машины после аварии. В результате аварии и пожара погибли два человека.

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Кроме того, на бульваре Перова в столице сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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