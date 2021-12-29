В Киеве "скорая" с медиками врезалась в электроопору: есть пострадавшие (фото)

В Киеве на Софиевской Борщаговке произошло ДТП. Машина "скорой" врезалась в электроопору.
Об этом сообщает МагнолияTV.
Авария произошла на улице Пушкина.
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"Карета скорой ехала по вызову из Киева. Заезжая в частный сектор водитель врезался в электроопору, после чего бетонный столб упал на машину. Травмы получил водитель и сидящий впереди медик. Однако руководство скорой медицинской помощи заверило, что предварительно травмы не серьезны", – говорится в сообщении.
На месте работали спасатели, которые разбирали последствия аварии для того, чтобы разблокировать проезжую часть.
А также патрульные, выяснявшие все обстоятельства ДТП.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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