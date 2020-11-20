В Киеве снова "заминировали" ЦУМ: людей эвакуируют (видео)

В Киеве 20 ноября неизвестные сообщили о "минировании" ЦУМа.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

"На линию 102 поступило сообщение о заминировании ТРЦ на улице Крещатик, 38", – говорится в сообщении.

Сейчас посетителей эвакуировали, проводится проверка.

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В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что сообщение о "минировании" поступило в полицию час назад – в 13:07.

"На данный момент из торгового помещения проводится эвакуация посетителей и персонала. Точное количество людей, которых выведут на безопасное от здания расстояние, еще неизвестно. На месте работают взрывотехники и кинологи – проводят проверку помещений", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Ранее мы писали, что 16 ноября неизвестные "заминировали" Центральный универмаг.

Напомним, житель города Ирпень сообщил в полицию об исчезновении его сожительницы, а затем начал угрожать взорвать здание местного госучреждения- злоумышленника поймала полиция.

Также мы писали, что в Запорожье правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать все электростанции в Украине и требовал миллиард.

Видео: Киев Сейчас

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