Неизвестный заминировал все больницы Киева

Сейчас на месте проводят эвакуацию

В Киеве неизвестный заминировал все больницы, об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Сегодня утром стало известно о "минировании" здания клинической больницы №7. Как сообщали в Муниципальной варте Киева, там проводилась эвакуация персонала и пациентов больницы.

"Взрывоопасных предметов не обнаружено", – написали позже в Сети.

А вот в полиции Киева нам сообщили, что заминированы все больницы столицы.

"Утром на электронную почту полиции поступило анонимное сообщение о том, что в одном из помещений киевской больницы заложена взрывчатка. В сообщении не указаны: ни адрес, ни район, ни название больницы. Поэтому проводится проверка всех больницы Киева. В данный момент проверка продолжается", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Там пока не смогли сказать проводится ли при этом эвакуация пациентов.

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Напомним, ранее в Киеве четыре раза за неделю "минировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

Также мы сообщали, что в Киеве в одном из учебных заведений 1 сентября началось не с праздничной линейки – неизвестные сообщили о минировании гимназии.

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