В столице сошел с рельсов поезд Киев – Борисполь (фото)

В Киеве 30 декабря сошел с рельсов экспресс Киев – Борисполь.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
В 11:25 на ст. Дарница во время движения поезда №828 Киев – Борисполь-Аэропорт произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.
"Укрзализныця" расследует инцидент по сходу с рельсов нескольких колесных пар экспресса Киев – Борисполь-Аэропорт. Причины будут установлены в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. Комиссия уже работает на месте инцидента.
Ранее мы писали, что в метро Нью-Йорка сошел с рельсов поезд – трое пострадавших.
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В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд – смотрите видео:
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