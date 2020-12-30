В столице сошел с рельсов поезд Киев – Борисполь (фото)

Комиссия уже работает на месте инцидента

В Киеве 30 декабря сошел с рельсов экспресс Киев – Борисполь.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В 11:25 на ст. Дарница во время движения поезда №828 Киев – Борисполь-Аэропорт произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.

"Укрзализныця" расследует инцидент по сходу с рельсов нескольких колесных пар экспресса Киев – Борисполь-Аэропорт. Причины будут установлены в кратчайшие сроки", – говорится в сообщении.

Фото: Алексей Довгалюк

В результате инцидента никто не пострадал. Комиссия уже работает на месте инцидента.

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Ранее мы писали, что в метро Нью-Йорка сошел с рельсов поезд – трое пострадавших.

А также мы писали, что в центре Одессы сошел с рельсов трамвай.

В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд – смотрите видео:

Видео: Reuters

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