В Киеве спасатели достали из батареи африканского ежа (фото)

В Киеве достали из батареи африканского ежа.

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Об этом сообщает Команда спасения животных в Facebook.

Так, ночью сообщили, что в жилом доме из вольера сбежал еж и застрял в батарее отопления.

"Спасатели предприняли необходимые меры для охлаждения пострадавшего, изоляции его от раскаленной трубы и предотвращения получения теплового удара. Далее система отопления была отключена и горячая вода с нее слита. После чего, при помощи болгарки, проведено осторожное расширение щели между секциями, без нарушения целостности конструкции", – говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что особую сложность в извлечении представляло то, что еж, несмотря на то, что африканский, от стресса постоянно пытался свернуться в клубок, что доставляло дополнительных сложностей.

В команде спасения животных нам рассказали, что с ежиком все нормально. Он потерял пару колючек на голове и от горячей батареи обжег немного лапки.

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"Призываем граждан внимательно следить за своими животными и не отпускать их из клетки даже в пределах дома, иначе они могу попасть в неприятные ситуации, как спасенный нами ежик", – рассказали сайту "Сегодня" в команде спасения животных.

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Напомним, мы рассказывали, что в зоопарке в Мелитополе также родились двое камерунских карликовых баранов. Порода попала в Украину из Африки.

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