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В Киеве спасатели достали подростка с оврага (фото)

18 января, 11:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Парень неудачно спрыгнул с дерева

Вчера, 17 января, на улице Тимирязевской, 1 в Печерском районе Киева спасатели достали подростка из оврага.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

На территории Ботанического сада им. Н.Н. Гришко с дерева в овраг по склону около 60 метров упал подросток 2004 года рождения.

"Спасатели с помощью носилок транспортировали парня в карету скорой помощи", – говорится в сообщении.

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По словам свидетелей, парень решил спрыгнуть с дерева и, ударившись, скатился вниз. Подросток в течение определенного времени находился без сознания, поэтому граждане вызвали скорую помощь и спасателей.

Ранее мы сообщали, что на канатной дороге в Карпатах застряли туристы с детьми. К спасательной операции привлекались 17 бойцов горно-спасательного отряда и три единицы техники.

Также напомним, на украинском горнолыжном курорте Драгобрат произошел инцидент – во время движения от кресел подъемника оторвалась деталь и вместе с ней вниз рухнули два человека.

Видео: Сегодня

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Киев спасатели подросток ГСЧС овраг

Источник: Сегодня

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