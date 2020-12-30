Українська
$ 28,26
34,64
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве столкнулись два авто: легковушку занесло на дороге (видео)

30 декабря, 11:46

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На водителя ВАЗ патрульные составили протокол

Во вторник в Киеве около Одесской площади произошло ДТП.

Реклама

Видео аварии опубликовали в пресс-службе Патрульной полиции.

ВАЗ занесло на дороге, после чего он столкнулся с Volkswagen.

"Водители, следите за техническим состоянием автомобилей, это крайне важно, особенно при ухудшении погодных условий", – просят в полиции.

В тренде
Взорванный дом на Позняках: демонтировали многотонное крепление (видео)

Участники ДТП не претерпели телесных повреждений. На водителя ВАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Реклама

Ранее мы писали, как в Николаеве воры, убегая от полиции, врезались в четыре автомобиля.

Также мы рассказывали, что под Киевом утром столкнулось семь автомобилей. Смотрите видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП полиция Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"Украина
В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полицию
В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полициюПроисшествия
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)Происшествия
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)Другие новости
Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)
Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)Происшествия
В Киеве мужчина ударил сотрудницу метрополитена, его до сих пор ищут
В Киеве мужчина ударил сотрудницу метрополитена, его до сих пор ищутПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять