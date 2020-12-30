В Киеве столкнулись два авто: легковушку занесло на дороге (видео)

Во вторник в Киеве около Одесской площади произошло ДТП.
Видео аварии опубликовали в пресс-службе Патрульной полиции.
ВАЗ занесло на дороге, после чего он столкнулся с Volkswagen.
"Водители, следите за техническим состоянием автомобилей, это крайне важно, особенно при ухудшении погодных условий", – просят в полиции.
Участники ДТП не претерпели телесных повреждений. На водителя ВАЗ патрульные составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
Ранее мы писали, как в Николаеве воры, убегая от полиции, врезались в четыре автомобиля.
Также мы рассказывали, что под Киевом утром столкнулось семь автомобилей. Смотрите видео:
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