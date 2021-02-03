В Киеве столкнулись две фуры: на месте большая пробка

В Киеве 3 февраля на Большой Окружной дороге столкнулись две фуры.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
"Перекрыто три полосы в сторону Жулянского путепровода", – говорится в сообщении.
В результате аварии на месте образовалась пробка.
Напомним, на Донбассе перевернулся автобус с пассажирами, у водителя во время движения случился инфаркт.
Кроме того, в ДТП на трассе Киев – Чоп погиб мужчина и 2-летняя девочка, еще три человека в больнице.
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