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В Киеве столкнулись две фуры: на месте большая пробка

3 февраля, 13:55

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Перекрыто три полосы в сторону Жулянского путепровода

В Киеве 3 февраля на Большой Окружной дороге столкнулись две фуры.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

"Перекрыто три полосы в сторону Жулянского путепровода", – говорится в сообщении.

В результате аварии на месте образовалась пробка.

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Напомним, на Донбассе перевернулся автобус с пассажирами, у водителя во время движения случился инфаркт.

Кроме того, в ДТП на трассе Киев – Чоп погиб мужчина и 2-летняя девочка, еще три человека в больнице.

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП Окружная дорога

Источник: Сегодня

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