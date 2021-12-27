Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве столкнулись пять авто: образовалась большая пробка

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
27 декабря, 16:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице произошла масштабная авария, информация о пострадавших еще уточняется
В Киеве произошло ДТП
В Киеве произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в сторону Одесской площади произошло масштабное дороожно-траанспортное происшествие.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный".

Реклама

На дороге столкнулись сразу 5 автомобилей.

Информация о травмированных еще уточняется. В сообщении добавили, что от Чабанов образовалась пробка.

Реклама

Реклама

Самые распространенные причины аварий в Украине

  • Нарушение правил маневрирования;
  • Нарушение правил проезда пешеходных переходов;
  • Несоблюдение дистанции;
  • Выезд на встречную полосу;
  • Нарушение правил проезда перекрестков;
  • Переход в неустановленном месте;
  • Неожиданный выезд на проезжую часть;
  • Управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
  • Превышение безопасной скорости;
  • Невыполнение требований сигналов регулирования.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

6 759

заболело за неделю в Киeвe

-9%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять