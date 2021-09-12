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В Киеве столкнулись сразу восемь автомобилей, среди пострадавших – ребенок (фото)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
12 сентября, 22:42
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В Голосеевском районе столицы нетрезвый водитель Honda Accord въехал в попутный автомобиль, после чего обе машины вынесло на встречку
В Голосеевском районе произошла масштабная авария
В Голосеевском районе произошла масштабная авария / Фото: Коллаж: Сегодня

В Голосеевском районе Киева вечером в воскресенье, 12 сентября, столкнулись сразу восемь автомобилей, в результате госпитализированы пять пострадавших, среди которых малолетний ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

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Пострадавший в ДТП автомобиль
Пострадавший в ДТП автомобиль / Фото: Патрульная полиция Киева

Масштабная авария произошла на Столичном шоссе. Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем Kia.

После этого оба автомобиля вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с шестью машинами – Jeep, Škoda, Hyundai, Honda и двумя Volkswagen.

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Один из автомобилей съехал в кювет
Один из автомобилей съехал в кювет / Фото: Патрульная полиция Киева

Вследствие ДТП пятерых пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, госпитализировали в больницу.

Проверка на содержание алкоголя у водителя автомобиля Honda Accord на приборе "Драгер" показала 1,7 промилле.

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На Столичном шоссе произошла множественная ДТП
На Столичном шоссе произошла множественная ДТП / Фото: Патрульная полиция Киева

По факту дорожно-транспортного происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

В Голосеевском районе произошло крупное ДТП
В Голосеевском районе произошло крупное ДТП / Фото: Патрульная полиция Киева

Виновному грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, в Днепре вечером в воскресенье, 12 сентября, автомобиль Mercedes выехал на встречную полосу, сбил несколько пешеходов, снес светофор и врезался в дом. Пострадали по меньшей мере четыре человека.

накануне полиция Запорожской области задержала пьяного водителя, который вечером 11 сентября на BMW Х5 сбил пешехода на Мелитопольском шоссе в Бердянске. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

Мы также писали, что в Киеве таксист уснул за рулем, в результате чего автомобиль с пассажиркой перевернулся.

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