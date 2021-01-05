Українська
$ 28,43
34,94
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве столкнулось сразу пять авто: есть пострадавшие

5 января, 10:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В направлении станции метро Выдубичи образовалась пробка

В Киеве сегодня на Надднепрянском шоссе произошло ДТП.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Авария произошла с участием пяти автомобилей.

"Затруднено движение от моста Патона в направлении станции метро Выдубичи", – говорится в сообщении.

Реклама

По предварительным данным, в аварии пострадали люди.

В тренде
Захотела посмотреть на новогоднюю елку: в Киеве девушка без прав угнала авто (фото)

В Сети появилось видео с места аварии.

Как сообщали новости "Сегодня", в Сумской области автовоз снес полицейских в кювет. Большой грузовик смял переднюю часть полицейского автомобиля.

Смотрите видео – на Палладина произошло ДТП:

ДТП на Палладина
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП патрульная полиция Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Падение столбов на Шулявском мосту: получат ли владельцы разбитых машин компенсации
Падение столбов на Шулявском мосту: получат ли владельцы разбитых машин компенсацииПроисшествия
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"Украина
"Новая скульптура": в Киеве автомобиль въехал в столб и повис (видео)Происшествия
Ничего святого. Вандалы поглумились над памятником героям АТО в Киеве (фото)
Ничего святого. Вандалы поглумились над памятником героям АТО в Киеве (фото)Происшествия
В Киеве мужчина ударил сотрудницу метрополитена, его до сих пор ищут
В Киеве мужчина ударил сотрудницу метрополитена, его до сих пор ищутПроисшествия
Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)
Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять