В Киеве столкнулось сразу пять авто: есть пострадавшие

В Киеве сегодня на Надднепрянском шоссе произошло ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.
Авария произошла с участием пяти автомобилей.
"Затруднено движение от моста Патона в направлении станции метро Выдубичи", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в аварии пострадали люди.
В Сети появилось видео с места аварии.
Как сообщали новости "Сегодня", в Сумской области автовоз снес полицейских в кювет. Большой грузовик смял переднюю часть полицейского автомобиля.
Смотрите видео – на Палладина произошло ДТП:
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