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В Киеве сторонник "ДНР" открыл стрельбу по людям (видео)

31 июля 2021 18:20

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Инцидент произошел в Оболонском районе Киева, недалеко от станций метро "Минская" и "Героев Днепра"

Мужчина совершил один выстрел. Фото: скриншот из видео

Мужчина совершил один выстрел. Фото: скриншот из видео

В Оболонском районе Киева сторонник так называемой "ДНР" открыл с балкона стрельбу по людям.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Инцидент произошел возле торгового центра Dream Town, недалеко от станций метро "Минская" и "Героев Днепра".

На опубликованном видео видно, как мужчина с пистолетом подходит к окну на балконе. При этом он заявляет, что собирается стрелять по "хохлам". Мужчина совершил один выстрел.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика, 18+

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"Надеюсь, попал. Пошел служить в "ДНР" во имя России-матушки и Владимира Путина. Как я мог поступить иначе. Слава России", — заявил он за кадром.

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О пострадавших и жертвах пока не сообщается.

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На место происшествия прибыли правоохранители. Стрелок заявил, что это была шутка и якобы он вообще не очень понимал, что говорит.

Его зовут Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, уроженец города Донецк.

Ранее мы сообщали, что на чеченской свадьбе под Одессой устроили стрельбу прямо посреди дороги.

Также напомним, 7 июля в Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой ранение получили два человека, в том числе полицейские. Мужчину задержали после штурма квартиры, а через пару дней суд отправил его под арест до сентября. Читайте все подробности о "голосеевском стрелке".

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