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В Киеве таксист напоил пассажирку кофе с психотропами (фото)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 09:28
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После того как женщина потеряла сознание — мужчина отобрал телефон. Затем злоумышленник бросил пострадавшую возле подъезда многоэтажки и скрылся
В столице таксист жестоко напал на 32-летнюю женщину. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице таксист жестоко напал на 32-летнюю женщину. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейские задержали таксиста, который подсыпал наркотики в напиток пассажирке, а затем ограбил ее. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

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Подробности

В полицию поступило сообщение от девушки о том, что на автозаправочной станции водитель такси подмешал ее знакомой в кофе неизвестный психотропный препарат, и после того, как она потеряла сознание — отобрал телефон. Затем злоумышленник бросил пострадавшую возле подъезда многоэтажки и скрылся.

В результате врачи констатировали у женщины острое медикаментозное отравление. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Злоумышленника задержали

Спустя несколько часов преступника задержала полиция. У него изъяли телефон потерпевшей и таблетки, которые он добавил в напиток.

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Как выяснили правоохранители, мужчина подвозил пассажирку домой и под предлогом нехватки горючего заехал на автозаправочную станцию. Там таксист купил кофе, угостил им женщину, добавив туда сильнодействующий препарат. В результате пассажирке стало плохо и злоумышленник отобрал у нее мобильный телефон, а затем оставил у подъезда многоэтажки без сознания. Пострадавшую обнаружила соседка и позвонила в скорую и полицию.

Злоумышленником оказался иностранец 1997 года рождения. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.

Что грозит преступнику?

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас досудебное расследование продолжается.

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В столице таксист напоил и ограбил женщину. Фото: ГУНП Украины

В Киеве на Печерске таксист напал с ножом на пассажира

2 августа в Печерском районе Киева задержали водителя такси по подозрению в ножевом ранении пассажира.

Инцидент произошел на улице Парковой. Во время движения в салоне между мужчинами возник конфликт, в ходе которого заказчик услуги попросил остановить автомобиль. Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В результате таксист ранил ножом бедра и живот пассажира. В салоне в тот момент находилась женщина, которая и сообщила о преступлении.

На место сразу же прибыли медики и правоохранители. Патрульные опросили заявителя и выяснили, что между пассажиром и водителем возник конфликт.

"В результате мужчина попросил остановить машину, чтобы отказаться от услуги. Однако инцидент не был исчерпан и после того, как пассажир вместе с женой и товарищем покинули салон. Ссора переросла в потасовку, во время которой один из участников получил ножевые ранения бедер и живота. Сразу после содеянного водитель такси сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении", – сообщили в полиции.

Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний иностранец. В салоне иномарки провели обыск и изъяли нож со следами крови – его направили на экспертизу.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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