В Киеве таксист напоил пассажирку кофе с психотропами (фото)

В Киеве полицейские задержали таксиста, который подсыпал наркотики в напиток пассажирке, а затем ограбил ее. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.
Подробности
В полицию поступило сообщение от девушки о том, что на автозаправочной станции водитель такси подмешал ее знакомой в кофе неизвестный психотропный препарат, и после того, как она потеряла сознание — отобрал телефон. Затем злоумышленник бросил пострадавшую возле подъезда многоэтажки и скрылся.
Далее по теме
В результате врачи констатировали у женщины острое медикаментозное отравление. Сейчас она находится под наблюдением медиков.
Злоумышленника задержали
Спустя несколько часов преступника задержала полиция. У него изъяли телефон потерпевшей и таблетки, которые он добавил в напиток.
Как выяснили правоохранители, мужчина подвозил пассажирку домой и под предлогом нехватки горючего заехал на автозаправочную станцию. Там таксист купил кофе, угостил им женщину, добавив туда сильнодействующий препарат. В результате пассажирке стало плохо и злоумышленник отобрал у нее мобильный телефон, а затем оставил у подъезда многоэтажки без сознания. Пострадавшую обнаружила соседка и позвонила в скорую и полицию.
Злоумышленником оказался иностранец 1997 года рождения. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством.
Что грозит преступнику?
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, связанный с причинением тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас досудебное расследование продолжается.
В столице таксист напоил и ограбил женщину. Фото: ГУНП Украины
В Киеве на Печерске таксист напал с ножом на пассажира
2 августа в Печерском районе Киева задержали водителя такси по подозрению в ножевом ранении пассажира.
Инцидент произошел на улице Парковой. Во время движения в салоне между мужчинами возник конфликт, в ходе которого заказчик услуги попросил остановить автомобиль. Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В результате таксист ранил ножом бедра и живот пассажира. В салоне в тот момент находилась женщина, которая и сообщила о преступлении.
На место сразу же прибыли медики и правоохранители. Патрульные опросили заявителя и выяснили, что между пассажиром и водителем возник конфликт.
"В результате мужчина попросил остановить машину, чтобы отказаться от услуги. Однако инцидент не был исчерпан и после того, как пассажир вместе с женой и товарищем покинули салон. Ссора переросла в потасовку, во время которой один из участников получил ножевые ранения бедер и живота. Сразу после содеянного водитель такси сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении", – сообщили в полиции.
Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника и задержали его. Им оказался 35-летний иностранец. В салоне иномарки провели обыск и изъяли нож со следами крови – его направили на экспертизу.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.