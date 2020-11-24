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В Киеве таксист сбил пешехода (видео)

24 ноября, 09:30

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Авария произошла в Днепровском районе

В Киеве ночью в Днепровском районе произошло ДТП.

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Об этом сообщает Киев Сейчас.

На улице Павла Тычины таксист сбил пешехода. Видео момента аварии опубликовали в Сети.

"Водитель такси сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

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По предварительной информации, пешехода госпитализировали.

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Напомним, недавно в Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной дороге. Напротив завода "Электронмаш", такси на скорости неожиданно влетело в остановку: автомобиль сбил несколько человек и протаранил киоск. В результате двое погибли и еще двое получили травмы.

Смотрите видео – в Одессе авто влетело в остановку:

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП такси

Источник: Сегодня

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