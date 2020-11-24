В Киеве таксист сбил пешехода (видео)

В Киеве ночью в Днепровском районе произошло ДТП.
Об этом сообщает Киев Сейчас.
На улице Павла Тычины таксист сбил пешехода. Видео момента аварии опубликовали в Сети.
"Водитель такси сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, пешехода госпитализировали.
Напомним, недавно в Киеве произошло смертельное ДТП на Окружной дороге. Напротив завода "Электронмаш", такси на скорости неожиданно влетело в остановку: автомобиль сбил несколько человек и протаранил киоск. В результате двое погибли и еще двое получили травмы.
Смотрите видео – в Одессе авто влетело в остановку:
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