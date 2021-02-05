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В Киеве трактор въехал в полицейский автомобиль (видео)

5 февраля, 13:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Водитель трактора выезжал с придомовой территории

В Киеве 5 февраля в Шевченковском районе произошло ДТП с полицейской машиной.

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Об это сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Происшествие случилось на улице Дегтяревской. Водитель трактора, при выезде с придомовой территории, не заметил авто правоохранителей и въехал в него.

"К счастью, никто не пострадал", – говорится в сообщении.

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Напомним, на Донбассе перевернулся автобус с пассажирами, у водителя во время движения случился инфаркт.

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Кроме того, в ДТП на трассе Киев – Чоп погиб мужчина и двухлетняя девочка, еще три человека в больнице.

Видео: Сегодня

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Киев авария ДТП полиция трактор

Источник: Сегодня

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