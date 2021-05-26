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В Киеве трамвай сошел с рельс: движение парализовано (фото, видео)

26 мая, 12:24

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На место выехали техники коммунального предприятия для подъема трамвая на рельсы

В столице трамвай сошел с рельс. Фото: Диана Дрозд

В столице трамвай сошел с рельс. Фото: Диана Дрозд

В Киеве 26 мая рядом с кинотеатром "Киевская Русь" трамвай слетел с рельсов и перекрыл движение. Несколько маршрутов не могут осуществлять работу.

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Об этом сообщает Киевпастранс в Telegram.

Так, движение трамваев 14, 15, 18 полностью парализовано.

Трамвай сошел с рельс. Видео: Киев Оперативный/Telegram

"Задерживается движение трамваев №14, 15, 18 по ул. Коперника в направлении ст. м. "Контрактовая пл." по техническим причинам. На место направлены ответственные службы предприятия", – пишут в Киевпастранс.

Фото: Диана Дрозд
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Фото: Диана Дрозд

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Отметим, что на место выехали техники КП для подъема трамвая на рельсы.

Ранее мы писали, что в Днепровском районе Киева грузовик перекрыл трамвайные пути.

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