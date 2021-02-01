В Киеве треснул еще один мост (фото)

Как оказалось, трещина еще осенью была замечена коммунальными службами

Киевляне обсуждают в социальных сетях фото трещины, которая появились на конструкции моста на столичных Нивках. Она образовалась на нижней части конструкции, его балках. Киевляне критикуют ремонт, который не так давно сделали на этом мосту.

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Как пояснил сайту "Сегодня" источник в КГГА, образовалась трещина еще осенью и была замечена коммунальными службами, которые следят за состоянием столичных мостов.

"Дефект на балках моста на Нивках был выявлен еще осенью. Подрядчику было отправлено соответствующее письмо с претензией о необходимости проведения гарантийного ремонта. Поскольку сейчас зима, и выполнять такие работы не позволяет погода, то ремонт проведут весной. Будет сделан гарантийный ремонт моста, полностью за средства той организации, которая выполняла его ремонт и допустила такие дефекты", – пояснили нам эксперты.

Трещина не влияет на всю конструкцию моста. И движение транспорта по нему перекрывать не планируют. Ремонтные работы займут несколько часов и скорей всего без ограничения движения.

Ранее мы писали, что стекло на мосту Кличко снова треснуло.

Напомним, буквально сразу после открытия со стеклянным полом на мосту начались проблемы – заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу. В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание.

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