В Киеве у больницы скорой помощи нашли труп мужчины

По предварительной информации причина смерти – переохлаждение

На месте происшествия работали следователи. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 2 ноября, в Киеве на территории больницы скорой помощи работники муниципальной охраны обнаружили труп мужчины. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

Об этом сообщает Муниципальная охрана Киева.

"Утром во время патрулирования наряд Муниципальной охраны обнаружила тело без признаков жизни. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следователи.

Женщина в Тернополе жила в квартире с мертвыми матерью и сестрой

Ранее мы сообщали, что в Тернополе женщина три недели прожила в одной квартире с мертвыми матерью и сестрой. Причины смерти двух женщин устанавливают.

Вызвали стражей порядка соседи, которые жаловались на неприятный запах из квартиры. Люди сообщили, что там живут три женщины, но в последнее время их не видно.

Сотрудники полиции, зайдя в квартиру, увидели на кровати тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей пятидесятилетней дочери.

"По предварительной информации, женщины были мертвыми примерно 2-3 недели. Старшая дочь жива, но она не рассказывает, от чего и когда умерли родственники и почему она об этом никому не сообщила", – отметили в полиции.

Женщину бригада "скорой" доставила в больницу.

Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.

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