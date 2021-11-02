Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве у больницы скорой помощи нашли труп мужчины

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
2 ноября, 13:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По предварительной информации причина смерти – переохлаждение
На месте происшествия работали следователи. Коллаж: "Сегодня"
На месте происшествия работали следователи. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 2 ноября, в Киеве на территории больницы скорой помощи работники муниципальной охраны обнаружили труп мужчины. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

Об этом сообщает Муниципальная охрана Киева.

"Утром во время патрулирования наряд Муниципальной охраны обнаружила тело без признаков жизни. Предварительная причина смерти – переохлаждение", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следователи.

Женщина в Тернополе жила в квартире с мертвыми матерью и сестрой

Ранее мы сообщали, что в Тернополе женщина три недели прожила в одной квартире с мертвыми матерью и сестрой. Причины смерти двух женщин устанавливают.

Вызвали стражей порядка соседи, которые жаловались на неприятный запах из квартиры. Люди сообщили, что там живут три женщины, но в последнее время их не видно.

Сотрудники полиции, зайдя в квартиру, увидели на кровати тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей пятидесятилетней дочери.

"По предварительной информации, женщины были мертвыми примерно 2-3 недели. Старшая дочь жива, но она не рассказывает, от чего и когда умерли родственники и почему она об этом никому не сообщила", – отметили в полиции.

Женщину бригада "скорой" доставила в больницу.

Причины смерти станут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Киеве люди застряли в очереди на вакцинацию

Подробнее
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

2 ноября 1991. По случаю годовщины провозглашения ЗУНР в Оперном театре Львова состоялся праздничный концерт...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3697

Евро (€)

30.44

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять