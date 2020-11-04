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В Киеве у гражданина РФ изъяли 5 килограмм кокаина (фото, видео)

4 ноября, 14:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мужчина находился в розыске

В Киеве полиция изъяла у 42-летнего мужчины около пяти килограммов кокаина.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Стоит отметить, что пойманный – уроженец России, который находился в розыске за совершение тяжкого преступления и находился на территории Украины по поддельным документам. Его задержали в Голосеевском районе и изъяли восемь расфасованных пакетиков с белым веществом.

"В ходе проведения неотложных следственных действий по адресу проживания задержанного обнаружено и изъято около пяти килограммов порошкообразного вещества белого цвета, часть из которой уже была расфасована. Фигурантом оказался гражданин России, который находится в розыске за тяжкое преступление. Кроме этого он также разыскивался полицией Киева за подделку документов. Во время задержания мужчина оказал полицейским документы, которые также имеют признаки подделки", – сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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Во время обыска в его квартире следователи изъяли около 5 килограммов кокаина, по ценам "черного рынка" это почти 15 млн гривен.

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42-летнего мужчину задержали и открыли два уголовных производства – за сбыт наркотиков и подделку документов.

За что предусмотрено наказание от девяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее мы писали, что в Днепре правоохранители задержали супругов, которые через интернет-магазин продавали медицинские препараты и БАДы с содержанием психотропных веществ из РФ.

Также напомним, в Ровно учительница попалась на торговле наркотиками.

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Киев кокаин Полиция Киева

Источник: Сегодня

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